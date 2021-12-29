Более 1,7 тысячи га садов заложили на Кубани в 2021 году

Более 1,7 тысячи гектаров садов заложили в Краснодарском крае в 2021 году. Урожай фруктов и ягод составил 560 тысяч тонн, сообщает пресс-служба региональной администрации.

- На 139 тысяч тонн больше собрано урожая, чем в 2020 году. Становится больше садов – в этом году молодые сады заложены на площади 1780 гектаров, - отметил вице-губернатор Андрей Коробка. - В питомниках выращено более 7 миллионов сертифицированных саженцев плодовых культур. Чтобы круглогодично обеспечивать жителей и гостей края свежей местной продукцией, строим новые фруктохранилища,

Кстати, вместимость хранилищ кубанского урожая увеличилась с 253 до 307 тысяч тонн. Так, в Славянском районе достроили вторую очередь крупнейшего в крае плодохранилища мощностью 50 тысяч тонн.