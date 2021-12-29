Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП в Адыгее

после столкновения авто загорелось Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Смертельное ДТП произошло вечером 28 декабря в Адыгее. На трассе Майкоп - Усть-Лабинск – Кореновск столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Предварительно, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречку. В это время здесь ехал грузовик, с которым легковушка столкнулась. После этого авто врезалось в еще один грузовик и загорелось.

- В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте. После тушения в салоне авто обнаружено тело еще одного пассажира. Следствием полиции Красногвардейского района проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Адыгеи.