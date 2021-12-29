Глава Сочи вручил новогодние подарки юным сочинцам

Ребят также поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Фото: мэрия Сочи

Мэр Сочи вручил подарки детям, загаданные на «Елке желаний». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

– Эти замечательные дети мечтают о простых вещах, которые необходимы им в учебе. Очень рад исполнить их желания! Мэрия Сочи сделает все возможное, чтобы каждый участник акции «Елка желаний» обязательно получил свои подарки и продолжил верить в чудеса, – прокомментировал корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» глава Сочи Алексей Копайгородский.

В городской администрации добавили, что ребят также поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Для юных сочинцев провели конкурсы.

Напомним, что акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля 2022 года. Участниками могут стать дети-сироты и ребята от трех до 17 лет, оставшиеся без попечения родителей, а также юные сочинцы с ограниченными возможностями здоровья или проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.