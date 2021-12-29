Инспекторы ДПС вручают водителям новогодние подарки для детей в Краснодаре

Детям дарят светоотражающие элементы, сладости и подушки с правилами ПДД Фото: пресс-служба МВД Краснодара

Профилактическая акция «Ребенок - главный пассажир» стартовала в Краснодаре. Инспекторы ДПС и сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД останавливают водителей, чтобы вручить детям новогодние подарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодара.

Цель акции - профилактика ДТП с участием детей-пассажиров и предотвращение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей. Водителям, ставшим участниками, напоминают о правилах безопасной перевозки, ответственности за нарушение ПДД и раздают тематические памятки.

А детей сотрудники полиции поздравляют с наступающим Новым годом, дарят светоотражающий предмет для одежды и рюкзака, сладости и мягкие подушки с информацией о ПДД.