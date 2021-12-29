Школьные электронные дневники станут удобнее

На образовательной платформе также предусмотрена возможность организации видеоконференций на группы до 100 человек. Фото: «Ростелеком».

Теперь каждый этап образовательного процесса станет понятнее, эффективнее и прозрачнее для каждой из сторон. Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» (созданная совместно компанией VK и «Ростелекомом») начала интеграцию школьных дневников. На первоначальном этапе все пользователи сервиса «Дневник.ру» получили удобный доступ к «Сферуму» благодаря бесшовной авторизации. Кроме того, синхронизированы структуры классов. Этот функционал уже доступен пользователям образовательной платформы в 15 регионах, в число которых вошла Адыгея.

Многие преподаватели уже успели оценить помощь и поддержку сообщества школ. Ресурс позволяет создавать закрытые группы, в которые можно приглашать родителей и детей. С помощью «Сферума» в этих группах учителя смогут управлять классами и оперативно давать информацию по организации и содержанию уроков, администрация школы — публиковать актуальные видео, статьи и документы, устраивать трансляции для аудиторий до 10 000 человек. Доступ к трансляциям будет как у зарегистрированных пользователей, так и у неавторизованных участников (например, близких родственников ученика). В чатах для учеников и родителей можно делиться видео, фото, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий.

На образовательной платформе также предусмотрена возможность организации видеоконференций на группы до 100 человек. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. При этом каждый участник сможет виртуально «поднять руку» или показать что-то на собственном экране.

В ближайшее время возможности «Сферума» будут расширены: добавится расписание, возможность организации звонков, расширится список регионов-участников и технологических партнерств.

«Сферум» был запущен 31 марта 2021 года. Это часть цифровой образовательной среды, которая создается по инициативе Минпросвещения России и Минцифры России в соответствии с постановлением Правительства РФ. Сейчас к платформе подключено более 2,3 млн пользователей из 50 российских регионов. Пользоваться сервисом можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.