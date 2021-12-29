Продуктовую ярмарку в Новороссийске 30 декабря посетит Дед Мороз

Дед Мороз посетит ярмарку с 10:00 до 12:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиционная ярмарка в Новороссийске на праздничной неделе будет работать не в субботу, а 30 декабря. В преддверии Нового года ее посетит Дед Мороз. Об этом сообщил заместитель главы города Виктор Цыбань в своем Instagram-аккаунте.

- Мы создадим для вас новогоднее настроение - сам Дед Мороз поддержит вас при выборе продуктов. А окунуться в атмосферу праздника поможет музыкальное сопровождение, - отметил Виктор Цыбань.

Ярмарка по улице Леднева начнет работу в 7:00 и завершит в 15:00. А Деда Мороза можно встретить с 10:00 до 12:00.

Отметим, что движение автомобилей по улице с 6:00 до 15:00 будет ограничено.