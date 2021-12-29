Краснодарский завод «Сатурн» с начала года выпустил продукцию на 1,7 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае быстрые темпы развития показывает завод «Сатурн». С начала года предприятие выпустило продукцию на 1,7 млрд рублей. Высокий уровень оценили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. Они посетили завод вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым.

– Мы высоко оцениваем вклад краснодарского предприятия в промышленную и космическую отрасли страны. И виден результат господдержки – появилась техническая возможность для производства новых товаров, – сказал Мантуров.

Завод «Сатурн» – единственный в России поставщик аккумуляторных батарей для космических аппаратов. Главным заказчиком является «Роскосмос». Также на предприятии наладили производство солнечных батарей и стали производить стартерные литий-ионные аккумуляторные батареи для авиационных двигателей.