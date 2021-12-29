Горячую линию по здравоохранению откроют в новогодние праздники на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В новогодние праздники на Кубани организуют горячую линию по вопросам здравоохранения. Она будет работать с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В новогодние праздники телефонные обращения жителей и гостей региона будут принимать по номеру 8-800-2000-366, - сообщили специалисты.

Также на каникулах медицинские организации Кубани будут работать без выходных. Поликлиники с 31 декабря по 9 января буду принимать пациентов с 9 утра до 16 вечера. Кроме того, в прежнем режиме будут работать стационары и ковид-госпитали.

Скорая и неотложная медицинская помощь, а также КТ-центры будут работать круглосуточно.

Стоит отметить, что в штатном режиме в период праздничных дней продолжится и вакцинация жителей от коронавируса.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Евгений Филиппов рассказал о знаковых событиях 2021 года в здравоохранении Кубани.