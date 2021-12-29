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Общество29 декабря 2021 15:40

Краснодарский край может увеличить финансирование субсидий для производителей сельхозтехники

С такой инициативой выступил губернатор региона
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову увеличить финансирование программы субсидий для производителей сельхозтехники.

–Благодаря федеральным субсидиям для производителей сельхозмашин предприятия нарастили производство, но заложенных в программе средств на этот год не хватило. На 2022 – потребность края в субсидии – 2,7 млрд рублей, – сказал Кондратьев.

Благодаря программе на сегодняшний день отечественная агротехника уже занимает 60% рынка. А начинали в 2014 году меньше чем 20%.

Глава Кубани отметил, что Краснодарский край готов стать первым регионом, который создаст новые производства.