Краснодарский край может увеличить финансирование субсидий для производителей сельхозтехники

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову увеличить финансирование программы субсидий для производителей сельхозтехники.
–Благодаря федеральным субсидиям для производителей сельхозмашин предприятия нарастили производство, но заложенных в программе средств на этот год не хватило. На 2022 – потребность края в субсидии – 2,7 млрд рублей, – сказал Кондратьев.
Благодаря программе на сегодняшний день отечественная агротехника уже занимает 60% рынка. А начинали в 2014 году меньше чем 20%.
Глава Кубани отметил, что Краснодарский край готов стать первым регионом, который создаст новые производства.