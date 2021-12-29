Минтранс Кубани намерен через суд ограничить работу агрегаторов такси

В регионе хотят отрегулировать работу такси

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края подало в суд на ООО «Ситимобил», ООО «Яндекс.Такси» и ООО «Альматея». Это все службы по перевозке пассажиров. Ведомство намерено ограничить деятельность агрегаторов такси в регионе из-за водителей, которые работают без необходимых разрешений.

В минтрансе региона уверены, что службы не ограничивают водителей, что создает опасность причинения вреда людям.

Согласно документам на сайте суда, автомобили такси должны быть определенного экокласса и цвета, а также регулярно проходить техосмотры. Предварительные слушания назначены на 24 и 25 января, сообщает «Коммерсантъ».