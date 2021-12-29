Первым пассажиром трамвая на новой ветке в Краснодаре стал мэр города Андрей Алексеенко

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В Краснодаре 29 декабря запустили пассажирский вагон по новой трамвайной линии на Московской. Первым пассажиром стал глава города Андрей Алексеенко.

- Мы однозначно будет развивать в Краснодаре трамвайную сеть. В нынешних современных условиях это самый удобный и быстрый вид транспорта. Сделаем так, чтобы на трамвае можно было приехать в любой район города, - сказал Алексеенко другим пассажирам, которые также ехали в этом вагоне.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что первый пассажирский трамвай проехал по новой линии на улице Московской Краснодара. Состав пустили по готовому участку. В нем от ТЦ «Стрелка» до улицы Солнечной проехали активисты вместе с главой города.