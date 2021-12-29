Елку из сотни машин собрали в Новороссийске

Фото: instagram.com/kiparis_sb

В Новороссийске почти из 100 машин собрали фигуру в виде елки. Ее выстроили на автостоянке на Суджукской косе, известной как «Квадрат».

- Водители собирали елку из машин несколько часов, даже, несмотря на то, что шел дождь. В создании праздничной фигуры принимали участие члены автоклубов и другие желающие, - сообщают организаторы.

После построения автолюбители зажгли фары и миганием поздравили местных жителей с наступающим праздником.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что другую елку из 78 машин и вертолета вместо звезды собрали в станице Новотитаровской.