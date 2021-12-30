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Общество29 декабря 2021 21:03

Два района Сочи 30 декабря на несколько часов останутся без света

Энергетики приносят извинения за неудобства
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Свет вернут после плановых работ

Свет вернут после плановых работ

В Сочи 30 декабря пройдут плановые отключения света. Без электричества останутся сразу два района города.

- Из-за плановых работ на энергообъектах 30 декабря энергоснабжение отключат с 8 утра до 8 вечера в Адлерском районе и с 8 утра до 7 вечера в Хостинском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского филиала «Россети Кубань».

Конкретно, в Адлерском районе света не будет на улицах Витебской, Комарова, Нагуляна, Петровской, Светогорской, Трубачева, Акаций, Урожайной, Школьной, Белореченской, а также переулках Белореченский, Горный, Нагорный, Банный. В селе Черешня отключения коснутся улиц Абхазская, Подольская, Тимашевская, Некрасова, Туманяна, Добровольская, Ивановская.

В Хостинском районе энергоснабжения не будет в течение дня на улицах Светлая, Ручей Видный (частично), Сутугинская балка, Новороссийское шоссе (частично), ст. Малый Ахун, смотровая Башня Ахун, а также частично на улицах Звёздной и Депутатской.

Энергетики приносят извинения за неудобства. Другую интересующую информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.