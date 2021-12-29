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Общество29 декабря 2021 17:16

Фуру с подложным номером задержали на Кубани

Номерные пластины изъяли
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Госавтоинспекции Кубани

Фото: Госавтоинспекции Кубани

На Кубани автоинспекторы выявили грузовой автомобиль с подложным регистрационным знаком. Его остановили в Брюховецком районе. Водителю грозит крупный штраф.

- Водитель «Мерседес-Бенц Актрос» установил на фуру несоответствующий регистрационный знак. Составлены административные протоколы по статье «управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Рейды в крае продолжаются. Ранее «Комсомолка» сообщала, что перед Новым годом сотрудники ДПС устроили облаву на пьяных водителей на Кубани.