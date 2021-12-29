В Сочи перед Новым годом изъяли более 3 тысяч единиц опасной пиротехники

В несанкционированных точках может продаваться опасная пиротехника

В Сочи работает 11 официальных точек по торговле пиротехникой. Они осуществляют свою работу круглогодично. Но в преддверии новогодних праздников в городе стихийно образуются и несанкционированные места для продажи фейерверков.

- Мы не рекомендуем гражданам приобретать там пиротехнические изделия, так как эта продукция может быть не сертифицирована и представлять опасность для здоровья людей, –сказал начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.

В Сочи усилили контроль продажи пиротехники. Нарушителям грозит штраф до 150 тысяч рублей. За месяц рейдовые группы уже составили 15 протоколов и изъяли более 3 тысяч единиц пиротехники.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что подобные рейды проводятся во всех городах и районах края. В регионе работает 544 точки, которые сертифицированы и имеют право продавать данную продукцию.