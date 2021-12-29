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Происшествия29 декабря 2021 18:12

На Кубани электричка насмерть сбила 29-летнего парня

Несчастный случай произошел в Абинске
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Проводится проверка

Проводится проверка

Электричка сбила насмерть 29-летнего парня утром 29 декабря в Абинске недалеко от железнодорожного переезда. Местный житель шел по путям, когда приближался локомотив. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.

- Молодой человек погиб на месте. Выяснилось, что он состоял на учете у психиатра, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Адлере.