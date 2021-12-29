Пятимиллионной пассажиркой стала Алиса Тимонина, летевшая из столицы Кубани в Самару. Фото: аэропорт Краснодара

5-миллионного пассажира встретили в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта имени Екатерины II. Пятимиллионной пассажиркой стала Алиса Тимонина, летевшая из столицы Кубани в Самару.

- Для юбилейного пассажира были подготовлены приятные подарки - сертификат на два перелета от авиакомпании «Азимут» и сертификат на посещение бизнес-зала аэропорта Краснодар, а также памятные сувениры, - рассказали в пресс-службе краснодарского аэропорта.

Сама пассажирка даже не знала, что станет юбилейной. Она была приятно удивлена. К стойке регистрации на рейс она подошла со своей мамой.

- Вот ваш посадочный талон и поздравляю, вы – пятимиллионный пассажир, - обратилась к Алисе Тимониной сотрудница авиакомпании.

- Мы с мамой едем в Самару на Новый год, - рассказала девушка. – Спасибо большое за подарки, очень приятно и неожиданно.

Кстати, с начала 2021 года аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы обслужили 19 млн пассажиров.