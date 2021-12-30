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Общество30 декабря 2021 3:48

Погода в Краснодаре 30 декабря 2021: в городе не по-декабрьски тепло

В Краснодаре 30 декабря воздух прогреется до 11 градусов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Евгений Таранжин

Фото: Евгений Таранжин

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 30 декабря. В городе осадков не ожидается, а столбике термометров поднимутся до +11 градусов.

- 30 декабря в Краснодаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем 9…11 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот с 31 декабря в город придут дожди. Лить будет несколько дней подряд.