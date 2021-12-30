Южный обход Краснодара полностью открыли после капитального ремонта

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

После завершения капитального ремонта введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Он территориально располагается в границах Адыгеи. Об этом сообщили в Упрдор «Черноморье».

- Дорога связывает край и республику с основным автодорожным направлением в сторону Черноморского побережья. Сложность капремонта Южного обхода заключалась в том, что работы велись в условиях непрерывного движения, - отметили дорожники.

На трассе полностью заменили дорожное полотно, вдоль поселка Прикубанский смонтировали шумозащитные экраны, капитально отремонтировали и автобусные остановки.

Также на подъезде к Кавказскому государственному биосферному заповеднику федеральные дорожники установили укрепительные сооружения на свайном основании. Современные подпорные стенки обеспечат безопасность движения, учитывая популярность направления для туристов в зимние месяцы.