Первое заседание молодежного парламента прошло в Сочи

Фото: мэрия Сочи

В Сочи состоялось первое заседание Молодежного парламента. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На первой сессии молодых парламентариев поприветствовали и вручили им удостоверения мэр Сочи Алексей Копайгородский и председатель Городского Собрания Виктор Филонов.

– Не так давно мы подвели итоги муниципального Года молодежи. В рамках этого Года было реализовано несколько значимых для города проектов. Мы ценим свежие идеи и предложения, энергию и креативность нашей молодежи. Считаю, что одной из главных задач Молодежного парламента является представление интересов, транслирование проблем и потребностей молодежи, а также организация диалога между вашими сверстниками и депутатским корпусом в реализации социальных проектов и программ. Друзья, от вас во многом будет зависеть будущее нашего города! – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.