Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 6:33

Под Анапой из-за подтопления перекрыли краевую дорогу

Полицейские организовали объезд участка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Госавтоинспекции края

Фото: Госавтоинспекции края

Под Анапой перекрыли участок трассы регионального значения. Здесь подтопило дорогу, вода перелилась через проезжую часть. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

- Затопило участок трассы на участке село Юровка – станица Раевская. Полицейские организовали объезд, - сообщили в ведомстве.

Инспекторы ДПС регулируют движение. Всех автомобилистов направляют в объезд через станицы Гостагаевскую и Юровскую. Всем автомобилистам полицейские готовы оказать помощь. Ситуация на дорогах мониторится.

По данным на 12 дня, движение на участке полностью восстановлено.