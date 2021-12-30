Под Анапой из-за подтопления перекрыли краевую дорогу

Фото: Госавтоинспекции края

Под Анапой перекрыли участок трассы регионального значения. Здесь подтопило дорогу, вода перелилась через проезжую часть. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

- Затопило участок трассы на участке село Юровка – станица Раевская. Полицейские организовали объезд, - сообщили в ведомстве.

Инспекторы ДПС регулируют движение. Всех автомобилистов направляют в объезд через станицы Гостагаевскую и Юровскую. Всем автомобилистам полицейские готовы оказать помощь. Ситуация на дорогах мониторится.

По данным на 12 дня, движение на участке полностью восстановлено.