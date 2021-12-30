Яхтсмены провели новогоднюю регату в порту «Имеретинский»

В порту «Имеретинский» сочинские яхтсмены провели новогоднюю регату. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

– Состязание прошло в рамках подготовки к международным соревнованиям. Дебютную гонку сопровождали опытные шкиперы. На их плечи была возложена обязанность обеспечивать безопасность на воде. Отметим, что все тактические решения спортсмены принимали самостоятельно, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Участники мероприятия были в красных колпаках Санта-Клауса. Все напоминало о празднике.

Напомним, что в Центральном районе Сочи обустроили свыше 30 детских и спортивных площадок. Также реализована масштабная реконструкция фонтанов «Подвиг во имя жизни» и «Два якоря».