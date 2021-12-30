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Общество30 декабря 2021 7:03

Учителя Кубани за подготовку стобалльников по ЕГЭ получат премии в 100 тысяч рублей

Новую меру поддержки педагогов ввели с 2021 года по инициативе губернатора региона
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае ввели новую поддержку учителей. По 100 тысяч выплатят тем, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов.

- Премию выплатят учителям, которые подготовили в этом году одного или несколько выпускников, набравших по результатам ЕГЭ максимальные баллы. Это порядка 200 специалистов из 38 районов, - отметили специалисты.

Каждый такой педагог получит выплату до конца декабря.

Стоит отметить, что в этом году 228 выпускников-стобалльников, 10 из них получили наивысший результат сразу по двум предметам.