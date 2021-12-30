Глава Геленджика Алексей Богодистов провел прием граждан по личным вопросам

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В очередной раз мэр Геленджика Алексей Богодистов провел личный прием граждан. Жители курорта обращались к главе города с различными просьбами. Они поднимали наболевшие вопросы из разных сфер жизни. Почти по всем из них приняты конкретные решения.

Как пояснили в администрации Геленджика, работа над генеральным планом завершается, однако обратная связь с жителями говорит о том, что не так массово, но еще остаются вопросы и переживания.

- До сих пор есть те, кто думают, что изменение функциональной зоны понудит людей к переселению, Это полная дезинформация, - заверил мэр Геленджика Алексей Богодистов. - Новый генеральный план никак не затрагивает права собственности вне зависимости от того, в какую зону попадает участок - таков закон.

Кроме того, глава города пояснил, что Росреестр РФ издал приказ о внесении изменений в сборник классификаторов.

- Статьи 56 и 56.1 разведены по разным классификационным кодам, - говорит глава курорта. - После проведения Росреестром технических работ, в выписке будет отражена только та статья, которая фактически относится к земельному участку.

Также градоначальник пояснил, что по проекту нового генплана в смешанной зоне могут быть размещены как коммерческие объекты, так и ИЖС.

- Беспокоит земляков, которые имеют на руках разрешения на строительство, смогут ли они построиться, - добавляет Алексей Богодистов. - После принятия генплана, независимо от того, в какой зоне находится участок, люди смогут достроить свой объект.

На недовольство жителей Голубой Бухты планами по строительству яхтенной марины, в администрации Геленджика рассмотрели возможность значительно уменьшить размеры данного объекта.

Отметим, что в проекте генерального плана предусмотрено изменение зонирования в прибрежной зоне.

- Мы будем использовать это как инструмент сохранения прибрежных территорий и их прямого назначения, - добавляет глава Геленджика Алексей Богодистов. - Наша главная задача - это сохранить Геленджик как курорт и соблюсти при этом личные интересы горожан.