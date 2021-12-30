232 зеленые зоны благоустроили за год на Кубани

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В Краснодарском крае по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2021 году было благоустроено 232 зеленые зоны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

– Под Новый год на Кубани завершили все работы по территориям, которые мы планировали привести в порядок. В следующем году планируется привести в порядок 219 зон, их выбирают сами жители, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Обновление зеленых зон в 2021 году обошлось в 1,7 млрд рублей. За несколько лет благоустроено более 1,2 тысячи общественных и дворовых территорий.