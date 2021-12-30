Кинозал обновили за 5 млн рублей в Белореченском районе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Белореченском районе открыли обновленный по нацпроекту кинозал. Ремонт обошелся в 5 млн рублей.

- В этом году в Краснодарском крае открываем три кинозала, и два из них – в Белореченском районе, – отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кинозал реконструировали в сельском клубе. Он помещает 495 зрительских мест. Также в помещении установили звуковую и кино-видео-проекционную 3D-аппаратуру.

Также в планах обновить кинозал сельского клуба «Октябрь» села Великовечного.