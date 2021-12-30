Почти 4,5 млн рублей за 5 лет пенсионерка из Краснодара перевела мошеннику

Женщина переводила деньги мошеннику в течение 5 лет Фото из архива КП

Крупное мошенничество раскрыли в Краснодаре. Почти 4,5 миллиона рублей «страховых взносов» перевела пенсионерка из Краснодара на счет незнакомого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, 89-летняя жительница краевой столицы написала заявление в полицию о том, что пять лет назад ей позвонил якобы сотрудник казначейства Москвы. Мужчина сообщил, что лекарства, которые женщина покупала ранее, оказались некачественными. За это покупательнице рассчитана частичная компенсация. Однако для получения необходимо внести определенную сумму для списания денег со счетов фармацевтической компании.

Женщина, поверив мошеннику, переводила деньги в течение пяти лет. Позже выяснилось, что она стала жертвой телефонного обмана. Всего пенсионерка перевела 4 миллиона 450 тысяч рублей.

- Мошенником оказался 38-летний мужчина, его задержали по прибытии в аэропорт Краснодара. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.