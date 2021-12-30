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Общество30 декабря 2021 8:48

В Сочи продолжит вывоз мусора «ПрофиСервис»

Договор с подрядчиком продлен на 2022 год
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: мэрия Сочи

Фото: мэрия Сочи

Вывоз мусора из Сочи в 2022 году продолжит «ПрофиСервис». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– Региональный оператор «Крайжилкомресурс» продлил договор с подрядчиком – компанией «ПрофиСервис». Эта организация занимается обслуживанием контейнерных площадок и вывозом ТКО на полигоны Краснодарского края с 2021 года, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В администрации Сочи уверены, что подрядчик оснащен необходимыми кадровыми ресурсами и спецтехникой.

В настоящее время в штатном режиме работает перегрузочная площадка по улице Витебской. На этой улице единовременно находится не более трети от суточного объема ТКО.

Напомним, что в Сочи создан реестр профессиональных участников рынка недвижимости.