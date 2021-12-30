Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 8:58

Более чем на 30% ускорила упаковочный процесс птицефабрика Новороссийска

Предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда»
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Более чем на 30% ускорила упаковочный процесс птицефабрика Новороссийска Фото: пресс-служба краевой администрации

Более чем на 30% ускорила упаковочный процесс птицефабрика Новороссийска Фото: пресс-служба краевой администрации

На 30% ускорила упаковочный процесс птицефабрика Новороссийска. Предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Первым на фабрике оптимизировали производство мясных полуфабрикатов на линии по изготовлению филе цыпленка. Время упаковки удалось сократить на 33%.

– Внедрение бережливых технологий помогло добиться роста выработки на 11% в цеху убоя, на 25% – в цеху переработки. Результаты напрямую скажутся на увеличении выручки фабрики и повысят количество налоговых отчислений в краевой бюджет, – отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Регион участвует в нацпроекте «Производительность труда» с 2018 года. К реализации программы привлечены уже более 160 предприятий Кубани.