В Сочи обвиняемый в крупном мошенничестве экс-депутат горсобрания предстанет перед судом

Парламентарий написал явку с повинной, признался в содеянном. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемый в крупном мошенничестве экс-депутат горсобрания Сочи предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

– Завершилось расследование в отношении бывшего депутата Городского Собрания Сочи. Материалы переданы в суд. Заведено уголовное дело о крупном мошенничестве. Представителя сочинского парламента обвиняют в организации нанесения 22 коммерсантам ущерба. Сумма ущерба составляет более 500 тысяч рублей, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе СУ СКР по региону.

По имеющимся данным, подконтрольная депутату фирма «Автогарант» разработала схему движения электротранспорта (гольф-каров, самокатов, байков и так далее) на федеральной территории «Сириус». Якобы одному из коммерсантов экс-депутат городского собрания сообщил, что договоры о сотрудничестве нужно будет заключать с его фирмой, а также ежемесячно приносить ему «дань» в размере 10-15 тысяч за каждую единицу транспорта.

Парламентарий быстро скрылся, когда было возбуждено уголовное дело. Позже он написал явку с повинной, признался в содеянном.