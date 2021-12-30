На Кубани за сутки выявили 466 случаев заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ остаются 102 человека, 7 - на ЭКМО Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 466 новых случаев заболевания COVID-19. Среди пациентов насчитывается 35 детей. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

В Краснодаре заболели 218 человек, в Новороссийске – 29, в Сочи – 24, в Северском районе – 23. В Мостовском муниципалитете по 12 инфицированных, в Анапе, Выселковском и Динском районах – по 11, в Крымском и Темрюкском – по 10, в Абинском и Гулькевичском – по 9, в Кавказском - 8. По 7 новых пациентов - в Курганинском и Славянском районах, по 6 – в Калининском и Усть-Лабинском.

- По 5 положительных результатов получено в Кореновском, Красноармейском, Кущевском и Лабинском районах, по 4 - в Отрадненском, Тихорецком и Туапсинском, по 3 - в Белоглинском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Армавире и Геленджике. Два новых пациента - в Ленинградском районе, по 1 – в Брюховецком, Новокубанском, Новопокровском, Тбилисском, Успенском и Щербиновском муниципалитетах, - сообщили в Оперштабе края.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 102 человека, 7 – на ЭКМО. За сутки в регионе скончались 19 пациентов.