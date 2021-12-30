В Краснодаре из-за тумана на прилет задержали 9 рейсов

Туман опустился на Краснодар в 5 часов утра

Утром 30 декабря на Краснодар опустился густой туман. Это сказалось на работе аэропорта краевой столицы. Несколько рейсов задержано.

- По данным на 11 часов аэропорт Краснодара работает в условиях ограниченной видимости. На прилет задержано 9 рейсов. Четыре самолета ушли на запасные аэродромы – из Сургута и Москвы в Анапу, из Уфы в Ростов-на-Дону, из Еревана в Минеральные воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Планируемое время вылета всех задержанных рейсов с полудня до 15 часов. С учетом погодных условий время вылета может корректироваться.

Улучшение видимости синоптики прогнозируют уже в ближайшие часы. В настоящее время видимость в районе аэропорта составляет 250 метров.