Всего в этом году в Краснодаре расселили 10 аварийных домов Фото: пресс-служба городской администрации

Шесть краснодарских семей переселили из аварийного жилья в преддверии Нового года. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новые двухкомнатные квартиры площадью 54 квадратных метра расположены по улице Генерала Трошева. Ключи от нового жилья вручили мэр Андрей Алексеенко и председатель городской думы Вера Галушко.

- Благодаря поддержке губернатора, нацпроекту программа реализуется в Краснодаре уже несколько лет. На сегодняшний день удалось добиться достаточно серьезных результатов. В 2021 году мы расселили 10 аварийных домов, стартовала работа по переселению еще шести ветхих зданий из запланированных на следующий год. Самое главное сейчас — не снижать набранных темпов, - отметил Андрей Алексеенко.

Всего в 2021 году в Краснодаре из ветхого жилья расселили 278 человек – 10 аварийных домов. Стартовала работа еще по шести зданиям.

В этом году проведена работа по 16 домам, в 2020 в краевом центре расселили 10 построек, в 2019 – 6, в 2018 – 4.