Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 9:46

Движение по краевой дороге под Анапой восстановлено

Участок трассы перекрывали из-за подтопления
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дорогу перекрывали из-за подтопления Фото: instagram.com/omvd_anapa/

Дорогу перекрывали из-за подтопления Фото: instagram.com/omvd_anapa/

Движение по краевой дороге в Анапе восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД города.

- Движение на 10-м километре автомобильной дороги село Юровка – станица Раевская - Новороссийск (трасса Юровка - Гостагаевская) восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать ПДД и скоростной режим. Будьте внимательны и взаимовежливы за рулем, - говорится в сообщении.

Ранее дорогу перекрывали из-за подтопления участка. Для автомобилистов организовали объезд через станицы Гостагаевскую и Юровскую.