Движение по краевой дороге под Анапой восстановлено

Дорогу перекрывали из-за подтопления Фото: instagram.com/omvd_anapa/

Движение по краевой дороге в Анапе восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД города.

- Движение на 10-м километре автомобильной дороги село Юровка – станица Раевская - Новороссийск (трасса Юровка - Гостагаевская) восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать ПДД и скоростной режим. Будьте внимательны и взаимовежливы за рулем, - говорится в сообщении.

Ранее дорогу перекрывали из-за подтопления участка. Для автомобилистов организовали объезд через станицы Гостагаевскую и Юровскую.