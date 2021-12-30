Пять кинокомпаний получили субсидии за снятые на Кубани фильмы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пять кинокомпаний получили субсидии за снятые на Кубани фильмы. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего рассматривалось 10 заявок. Экспертная комиссия проверила соответствие требованиям - фильм или его часть сняты в крае, прокатное удостоверение и удостоверение национального фильма. В кинокартине также обязательно должны быть показаны или упомянуты известные места Кубани, товары или услуги.

Сумма субсидий составила 19,16 миллиона рублей. Рибейты получили фильмы «Нежность», «Отпуск», «Ищейка-4» и «Ищейка-5», «Кошкин дом» и «Семейный бюджет»

– С этого года мы запустили новую меру поддержки – компенсацию до 20% затрат, понесенных в процессе съемок. Кинопроизводство всегда было сильной нишей для Кубани. Мы видим, что новая господдержка увеличивает интерес к региону как к съемочной площадке. В этом году в крае было отснято больше 30 проектов, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.