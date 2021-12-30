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Общество30 декабря 2021 10:25

Количество задержанных рейсов из-за тумана в Краснодаре увеличилось до 14

Девять самолетов ушли на запасные аэродромы
Светлана ОВДЕЙ
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Планируемое время вылета всех задержанных рейсов - с 13:30 до 16.00

Планируемое время вылета всех задержанных рейсов - с 13:30 до 16.00

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Количество задержанных авиарейсов из-за тумана в Краснодаре увеличилось до 14. Девять самолетов отправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта краевого центра.

- На прилет задержано 14 рейсов. Девять ушли на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону, Анапу, Минводы и Ставрополь. К рейсам, севшим на запасные аэродромы из Сургута, Москвы, Уфы и Еревана, добавились рейсы из Шарм-эль-Шейха, Пулково, Домодедово и Екатеринбурга. С учетом погодных условий время вылета может корректироваться, - сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Планируемое время вылета всех задержанных рейсов - с 13:30 до 16:00. Возможны корректировки с учетом погодных условий.