Количество акционеров ВТБ увеличилось более чем на 70%

Количество розничных акционеров банка ВТБ достигло 577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71%. На долю акционеров - физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, включая пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм».

Дмитрий Пьянов, член правления, финансовый директор ВТБ, отметил:

«Последние годы мы видим существенный рост интереса частных инвесторов к фондовому рынку. Спрос на акции ВТБ стабильно высокий, они входят в топ-10 наиболее популярных акций российских эмитентов. Этому способствует значительный рост прибыльности ВТБ, а также наша комплексная система взаимодействия с розничными акционерами и программы, направленные на рост вовлеченности акционеров. Мы надеемся, что последовательная реализация нашей стратегии, в том числе ее ESG-составляющей, будет способствовать росту популярности акций банка среди розничных инвесторов и в дальнейшем».