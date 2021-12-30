Курорты Кубани посетили 900 тысяч человек в декабре

В горах будут отдыхать около 68 тысяч россиян. Фото: мэрия Сочи

В декабре курорты Кубани посетили 900 тысяч туристов. Об этом 30 декабря рассказал первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась во время заседания штаба по проведению курортного сезона в Сочи.

– В декабре 2021 года 900 тысяч туристов посетили наши курорты. Уже сейчас можно сделать вывод о том, что наполняемость в горном кластере максимальная. Мы проанализировали данные по бронированию и по наполняемости фондов. Эксперты отмечают, что наполняемость выше, чем в 2020 году, – рассказал заместитель главы Кубани.

В зимнем сезоне прошлого года туристический поток составил 2,5 миллиона человек. Ожидается, что в этом году показатель останется на том же уровне. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, в горном кластере будут отдыхать около 68 тысяч россиян.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи на новогодние праздники ожидают не менее 400 тысяч туристов.