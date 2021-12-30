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Общество30 декабря 2021 11:58

В Краснодаре 4 тысячи жителей остаются без света

Авария произошла в Прикубанском округе
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодаре без света остаются 4 тысячи человек Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются 4 тысячи человек Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 4 тысячи жителей. Авария на линии электропередачи произошла в Прикубанском округе. Об этом сообщает ЕДДС города.

Так, отключение произошло в домах по улицам Водоводной, Мостовской, Лиговой, Троицкой, Воскресенской, Стадионной, Венской, Кореновской, Покрышкина, Дзержинского, Садовой, Сургутской. Свет погас и у жителей Клубничной, Лесной и Розовой улиц.

Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.