Режим работы скорой помощи и травмпунктов не изменится Фото: krd.ru

Травмпункты и скорая помощь Краснодара будут работать в обычном режиме на новогодних каникулах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

А поликлиники в новогодние праздники примут пациентов в сокращенном режиме. Так, с 31 декабря по 9 января дежурные терапевт и педиатр будут работать с 9:00 до 16:00.

- Также в дни работы поликлиник прививку от COVID-19 можно сделать в стационарных прививочных пунктах в соответствии с графиком работы учреждения, - отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Напомним, на Кубани также организуют работу горячей линии. Жители могут задать интересующие вопросы только в дневное время.