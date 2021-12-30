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Общество30 декабря 2021 12:27

Салют на Новый год 2022 в Краснодаре горожане не увидят

Мэрия города запретила его проводить на главной площади из-за коронавируса
Светлана ОВДЕЙ
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Фейерверка в новогоднюю ночь не будет в Краснодаре Фото: krd.ru

Фейерверка в новогоднюю ночь не будет в Краснодаре Фото: krd.ru

В новогоднюю ночь жители Краснодара не увидят праздничный салют. В городе запретили проведение фейерверка, причина тому – пандемия коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

- В условиях пандемии это нецелесообразно, так как может явиться условием распространения массовых инфекционных заболеваний, влекущих угрозу здоровью, - разъяснили в управлении Роспотребнадзора Кубани.

Тем временем в регионе продолжают работу рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой. На Кубани обнаружили уже восемь нелегальных точек.