Дети участвовали в новогодней программе и посмотрели праздничный мюзикл Фото: пресс-служба краевой администрации

Дети Кубани посетили ежегодную губернаторскую елку. В Музыкальном театре Краснодара собрались ребята из муниципалитетов края. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Новый год одинаково ждут и взрослые, и дети, он объединяет всю страну. Пусть сегодняшний праздник подарит вам незабываемую сказку, новых друзей и яркие эмоции, - поздравил детей с Новым годом Вениамин Кондратьев. - Не спешите взрослеть, не переставайте мечтать и верьте в новогоднее чудо. А мы, взрослые, приложим все усилия, чтобы ваши мечты становились реальностью.

На традиционном мероприятии собрались дети из малообеспеченных и многодетных семей, состоящие на учете в управлениях соцзащиты, а также воспитанники детских домов. Ребята поучаствовали в новогодней программе, посмотрели мюзикл «Летучий корабль» и получили сладкие подарки.