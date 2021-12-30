Накануне Нового года Краснодар встал в багровых пробках

В преддверии Нового года в Краснодаре образовались восьмибалльные пробки

Жители и гости Кубани в преддверии Нового года массово выехали на улицы городов. Глухие пробки образовались не только на трассах в Сочи – ситуация в городе обострилась, как летом.

Утомительные длинные заторы возникли и в Краснодаре. Для города пробки – дело привычное. Но в преддверии новогодних праздников на дорогах скопление машин увеличилось. По данным сервиса «Яндекс.Карты», многие улицы стоят в «багровых» пробках, а степень заторов достигла 8 баллов.

Так, водители грустят на улицах Красных Партизан, им. Калинина, в районе Западного обхода. В пробке, например, стоят автомобилисты на Рашпилевской, Северной, Колхозной, Российской, Ставропольской. Неспокойная ситуация сохраняется и на Ростовском шоссе. «Побагровели» участки и других улиц Краснодара.

Как сообщали в ГИБДД, ситуация на дорогах Краснодара до Нового года не улучшится.