С января 2022 года квитанции за газ для абонентов обновят свою форму

С января 2022 года в привычную абонентам Краснодарского края форму квитанции для оплаты за потребленный газ вносятся некоторые изменения.

Как выглядит новая квитанция.

Делается это для удобства жителей края, пользующихся газом. При этом формат квитанции приводится в соответствие с требованиями, установленными для всех регионов РФ. При совершенствовании формы квитанции как платежного документа учтены особенности организации расчетов за поставленный газ с потребителями Краснодарского края.

С подробной информацией об особенностях заполнения обновленной квитанции можно ознакомиться на сайте мргкраснодар.рф и в абонентских отделах участков «Газпром межрегионгаз Краснодар».

СПРАВКА «КП»

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» является специализированной компанией ПАО «Газпром» по сбыту природного газа на территории Краснодарского края. Компания является единым поставщиком газа во всех 44 муниципальных образованиях региона.

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» поставляет газ более 1,8 млн абонентам и свыше 20 тыс. юридических лиц.