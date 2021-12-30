В Сочи составлено более 1,3 тысячи протоколов за нарушение масочного режима

Рейды проводят мониторинговые группы. Фото: мэрия Сочи

В Сочи составили 1,3 тысячи протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Проверки по соблюдению масочного режима проводят мониторинговые группы. В их состав входят сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации и УВД по Сочи. Они регулярно проводят совместные рейдовые мероприятия на территории аэропорта Сочи, железнодорожных вокзалов и в общественном транспорте, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ физическим лицам за нарушение этого режима грозит предупреждение или штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. В случае повторного несоблюдения норм гражданин может быть оштрафован на сумму от 15 до 50 тысяч рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи обвиняемый в крупном мошенничестве экс-депутат горсобрания предстанет перед судом. Мужчина во всем признался в полиции.