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Общество30 декабря 2021 13:49

Светофор установили на Ростовском шоссе около ипподрома в Краснодаре

Раньше на участке был только нерегулируемый пешеходный переход
Светлана ОВДЕЙ
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Светофор на Ростовском шоссе заработал 30 декабря

Светофор на Ростовском шоссе заработал 30 декабря

Фото: Варвара ДЫМ

Светофор установили на Ростовском шоссе в Краснодаре. Регулировщик оборудовали около городского ипподрома.

Жители неоднократно просили установить на участке светофор. На Ростовском шоссе наблюдается постоянный поток машин – здесь же часто скапливаются пробки. А переходить дорогу пешеходы могли только по зебре, что повышало риск ДТП.

И в преддверии Нового года, 30 декабря, светофор заработал.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодар накануне 31 декабря встал в багровых пробках. В городе образовались восьмибалльные заторы.