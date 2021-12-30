Светофор установили на Ростовском шоссе около ипподрома в Краснодаре

Светофор на Ростовском шоссе заработал 30 декабря Фото: Варвара ДЫМ

Светофор установили на Ростовском шоссе в Краснодаре. Регулировщик оборудовали около городского ипподрома.

Жители неоднократно просили установить на участке светофор. На Ростовском шоссе наблюдается постоянный поток машин – здесь же часто скапливаются пробки. А переходить дорогу пешеходы могли только по зебре, что повышало риск ДТП.

И в преддверии Нового года, 30 декабря, светофор заработал.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодар накануне 31 декабря встал в багровых пробках. В городе образовались восьмибалльные заторы.