На курортах Краснодарского края подготовлено 1,7 тысячи мест размещения. Фото: пресс-служба администрации региона

Сочи на новогодние каникулы ожидает 254 тысячи туристов. Вопросы обеспечения безопасного и комфортного отдыха обсудили на заседании краевого оперштаба, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Кубань традиционно открыта для отдыхающих на новогодние праздники. Для нас важнейшей задачей является обеспечение комфортного и безопасного пребывания туристов на территории Краснодарского края, – сообщил первый заместитель главы региона Игорь Галась.

На курортах Краснодарского края подготовлено 1,7 тысячи мест размещения. Ожидается, что Сочи этой зимой посетит 254 тысячи человек. Отели горнолыжных курортов готовы принять почти 68 тысяч туристов.

Качество санаторно-курортных услуг, туристско-экскурсионного обслуживания, питания, соблюдения правил торговли будут контролировать межведомственные группы.