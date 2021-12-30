Более 30 тысяч мероприятий проведут кубанские учреждения культуры в новогодние праздники

Более 30 тысяч мероприятий запланированы кубанскими учреждениями культуры в новогодние праздники. В регионе проведут экскурсии, концерты и тематические представления. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- В связи с ограничениями по заполняемости залов в январские праздники спектакли будут проводить каждый день, во второй половине месяца – каждые выходные, - сообщили в министерстве культуры Кубани.

Например, Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л. Г. Гатова представит балет «Щелкунчик» П. И.Чайковского в исполнении артистов театра балета Юрия Григоровича. В начале января пройдут мюзиклы от артистов Музыкального театра. А Кубанский казачий хор 7, 8 и 9 января организует «Рождественские концерты». Театр защитника Отечества Краснодара представит вестерн по О. Генри «Вождь краснокожих» и спектакль «У ковчега в восемь» по пьесе Ульриха Хуба. А Краснодарский государственный цирк покажет новогоднюю программу «Елка в цирке».

Со 2 января стартуют представления и концерты и в Сочи – например, в Зимнем театре, Зале органной и камерной музыки имени А. Ф. Дебольской.

Жителей и гостей примут Анапский археологический музей, Новороссийский исторический музей-заповедник, исторический парк «Россия – моя история». А сфари-парки Геленджика и Краснодара примут посетителей с 1 января.

2 января откроется и Этнографический комплекс «Атамань» в Темрюкском районе – здесь покажут иммерсивное представление о Святках на Кубани и рождественских традициях казачьего Рождества.