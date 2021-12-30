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Общество30 декабря 2021 14:40

Фельдшера скорой в Новороссийске покусала собака пациента

Когда медик заходила в квартиру, пес набросился на нее
Светлана ОВДЕЙ
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Животное сразу закрыли в одной из комнат Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrsk/

Животное сразу закрыли в одной из комнат Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrsk/

Фельдшера скорой помощи покусала собака пациента в Новороссийске. Пес набросился на женщину, когда открылась дверь, говорится в сообщении городской больницы №1 в соцсети Instagram.

Так, на вызов в одну из многоэтажек поселка Верхнебаканского приехала бригада скорой помощи. Когда медикам открыли дверь, на одну из работников набросилась собака хозяев. Жильцы сразу оттащили пса и закрыли в комнате. Однако фельдшер все же пострадала.

После обработки собственной раны она приступила к пациенту. Как оказалось, у него - колото-ножевые раны грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре дворняга изуродовала лицо первоклассницы. Девочку прооперировали, полиция проводит проверку.