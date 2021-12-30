Новогоднюю ночь в Краснодарском крае омрачат ураганы и ливни

В Краснодарском крае в канун Нового года пойдет дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022-го на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили, что на Кубань обрушится целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

- Кубань ожидают мокрый снег, ливни с грозами и ветром, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду, - рассказали в Краснодарском центре гидрометеорологии и мониторинга среды.

Также в МЧС Краснодарского края готовятся к подъему уровня рек. В зону риска попало Черноморское побережье от Новороссийска до Магри.